

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve çok sayıda genç tutuklandı.

Olup bitenlere sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere yoğun tepki var.

Ünlü fenomen Gökhan Ünver de sessizliğini koruduğu için boykot edilenlerden biri oldu.

Tİ'YE ALDI

1 haftada binlerce takipçi kaybeden Ünver'den önceki akşam bir paylaşım geldi. Fakat paylaşımı yine süreçle ilgili değildi, aksine takipçi kaybını ti'ye aldığı bir video yayınladı.

Arka fona kendisiyle ilgili bugüne dek atılan haber manşetlerinin görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, "iyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştüğü videosuyla yine tepkilerin odağı oldu.