Oyuncu, komedyen ve sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da aralarında yer aldığı üç isim 'uyuşturucu ticareti' iddiasıyla gözaltına alındı. "UYUŞTURUCU SİPARİŞ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ"



Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, Tomay, Şişli'deki rezidansına uyuşturucu sipariş etti. Yakalanmamak için uyuşturucu dolu çantayı aynı binadaki arkadaşının doğalgaz dolabına saklayan Tomay, çantanın site görevlileri tarafından fark edilip polise bildirilmesi üzerine gözaltına alındı.



Savcılık ifadesinde uyuşturucuyu kendisinin sipariş ettiğini ve kullandığını itiraf eden fenomen; son dönemde ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonlarından korktuğu için böyle bir kurgu yaptığını belirterek pişman olduğunu dile getirdi. Tomay ve beraberindeki iki isim, savcılık ifadelerinin ardından 'adli kontrol talebi' ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.