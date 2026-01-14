Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı. Canlı yayın açarak eşiyle birlikte yürüyüş yapan Sinan Can Sakızlı, eşinin denizde birini gördüğünü söylemesi üzerine durumu fark etti. Hemen harekete geçen çift, çevredekilerden yardım isteyerek denizdeki kişiyi kıyıya çıkarmaya çalıştı. Aynı anda sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

'BİLİNCİ KAPALIYDI, GÖZLERİ KAYIYORDU'

Yaşananları anlatan Sakızlı, ilk anda gördüklerine inanmakta zorlandığını belirterek, “Eşim denizde bir insan olduğunu söylediğinde şaşırdım. Sonrasında herkesin yapması gerekeni yaptık. Canlı yayının da etkisiyle çevredekileri yardıma çağırdım. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir çabayla kadını sudan çıkardık. Bilinci kapalı gibiydi, gözleri kayıyordu. Sürekli konuşarak ayık tutmaya çalıştık. O sırada sahilde kimse yoktu, biz olmasaydık fark edilmeyebilirdi” dedi.

'İYİ YÜZÜCÜ OLMADIĞIM İÇİN DENİZE ATLAMADIM'

Sakızlı, olay sırasında hem destek hem de eleştiri aldığını ifade ederek, “Neden kamerayla ilgileniyorsun diyenler oldu. Ellerim soğuktan donmuştu, kısa süreli bırakmak zorunda kaldım. Denize atlamayı düşündüm ama iyi bir yüzücü olmadığım için çevredekiler engelledi. Aksi halde ikinci bir kurtarma durumu yaşanabilirdi. Sonradan kadının şokta olduğunu öğrendim, durumunu merak ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, kadının denize atladığı ve yayıncı çiftin durumu fark ederek hızla müdahale ettiği anlar yer aldı.