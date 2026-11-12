Güzellik merkezi zinciri sahibi Sevim Alan, bir kez daha silahlı saldırının hedefi oldu. Geçen yıl iş yeri kurşunlanan Alan'ın bu kez Pendik'te park halindeki cipine ateş açıldı. Saldırı görüntülerini Gazeteci İhsan Yalçın paylaştı. Gece saatlerinde yaşanan saldırının arkasında 15 milyon liralık haraç talebi ve ölüm tehditlerinin bulunduğu öne sürüldü.

15 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİLER

İddiaya göre Sevim Alan, yaklaşık iki haftadır yurt dışı kodlu bir numaradan aranarak tehdit ediliyordu. Aynı numaradan peş peşe mesajlar da alan Alan'a, "Ya 15 milyon lirayı verirsin ya da canını alırız" şeklinde ifadeler gönderildi.

TELEFONDA TEHDİT EDERKEN SİLAH SESLERİ DUYULDU

Olay gecesi saat 02.15 sıralarında aynı numaradan aranan Sevim Alan'dan 15 milyon lira haraç istendi. Telefon görüşmesi sırasında dışarıdan silah sesleri duyulurken görüşme aniden sona erdi.

Birkaç dakika sonra Alan'a gönderilen yeni mesajda ise, "Bu saatten sonra seni paran da kurtaramayacak. Öldürteceğim seni. Bu sana bir uyarıydı iyi geceler!" ifadeleri yer aldı.

CİPİNE İKİ EL ATEŞ EDİLDİ

Mesajların ardından korkuya kapılan Sevim Alan, polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Alan'ın açık otoparkta bulunan aracına iki kurşunun isabet ettiğini belirledi. Yaşananlar nedeniyle fenalaşan Alan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL ORGANİZE POLİSİ DEVREDE

15 milyon liralık haraç talebi, ölüm tehditleri ve ardından gerçekleşen silahlı saldırı üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin motosikletli olabileceği değerlendiriliyor.

SEVİM ALAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Sevim Alan, Instagram hesabından ilk açıklamasını yaptı. Sağlık durumunun henüz iyi olmadığını belirten Alan, "Kendimi iyi hissetmiyorum, haber doğru maalesef. Biraz iyi olunca geleceğim" ifadelerini kullandı.

BİR YIL ÖNCE GÜZELLİK MERKEZİ HEDEF ALINDI

Sevim Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezine 22 Kasım 2025'te İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'ndeki güzellik merkezinin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden biri, tabancayla iş yerine ateş açmıştı. Saldırıda yaralanan olmazken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği belirlenmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.