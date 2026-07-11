Andrew Tate, Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirdiği bir sokak alışverişiyle sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, bir sokak satıcısından içecek satın alan Tate'in ödeme için 100 dolarlık banknot verdiği görüldü. Beklenmedik ödeme karşısında şaşkınlık yaşayan satıcının, teşekkür amacıyla Tate ve beraberindekilere ilave içecekler ikram ettiği anlar kameraya yansıdı.

Yaşananları esprili bir dille değerlendiren Tate, "Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor." ifadelerini kullandı. Görüntülerde satıcının memnuniyeti ve çevredeki kişilerin ilgisi de dikkat çekti.

Kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar Tate'in davranışını cömert bir jest olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntülerin sosyal medya içeriği üretme amacı taşıdığı yönünde görüş bildirdi.

Paylaşılan görüntüler, Türkiye ziyareti sırasında yaşanan ilginç anlardan biri olarak sosyal medyada en çok konuşulan videolar arasında yer aldı.