Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde sosyal medya fenomeni Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria (28) ile erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea (30), evlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde çiftin ikamet ettiği evde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler eve zorla girdikten sonra doğrudan yatak odasına yöneldi. Saldırganlar, uyudukları sırada çifte ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüphelilerin kullandığı değerlendirilen araç, cinayet mahalline yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş bir tarlada tamamen yanmış halde bulundu. Polis, aracın delilleri yok etmek amacıyla ateşe verilmiş olabileceğini değerlendirirken, tescil kayıtları üzerinden faillerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

ORGANİZE SUÇ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Kosta Rika Adli Soruşturma Organı (OIJ), saldırının işleniş biçimi nedeniyle olayın bir soygun girişiminden ziyade organize suç bağlantılı bir infaz olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, hayatını kaybeden Gabriela Sanarrusia Chavarria'nın daha önce iki ayrı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu, eski iş ortaklarının ise uyuşturucu ticaretiyle bağlantılarının bulunduğu iddia edildi. Yetkililer, bu bilgilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Çifte cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.