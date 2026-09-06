Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, düğünü öncesinde düzenlediği kına gecesinde birbirinden farklı kostümleri ve aksesuarlarıyla davetlilerin karşısına çıktı. Gecede Mika Raun ve Cemile Kaya gibi fenomenler de Öz’ü yalnız bırakmazken kına yakma töreninde ise geleneksel uygulamanın dışına çıkıldı.
KINAYI AİLE BÜYÜĞÜ YAKMADI
Geleneksel kına gecelerinde gelinin kınasının anne, kayınvalide, yenge veya aile büyüklerinden biri tarafından yakılması beklenirken Çağla Öz’ün gecesinde farklı bir tercih yapıldı.
Öz’ün kınasını, Azerbaycan’da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Baylarsoylar (Arife) yaktı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte “Kınayı neden Arife yaktı?” sorusu da merak edildi.
4-5 FARKLI KOSTÜMLE GECEYE DAMGA VURDU
Kına gecesi boyunca 4-5 farklı kostüm giyen Çağla Öz, her kıyafetinde farklı aksesuarlar tercih etti.
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Özellikle ellerini tamamen kaplayan yüzükler davetlilerin ilgisini çekti. Hint yüzüğü, Şahmeran ya da tam parmak zırh kaplama yüzük olarak adlandırılan bu gösterişli aksesuarlar, gecenin en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.
MİKA RAUN VE CEMİLE KAYA DA KATILDI
Çağla Öz’ün kına gecesine sosyal medya dünyasından tanınan isimler de katıldı. Mika Raun ve Cemile Kaya, fenomeni bu özel gecesinde yalnız bırakmadı.
Van’daki düğün öncesi hazırlıkların bir parçası olan kına gecesinde kıyafetlerden süslemelere kadar birçok ayrıntı için özel hazırlık yapıldı.
NİŞANINDA TAKILANLARLA DA KONUŞULMUŞTU
Çağla Öz, daha önce nişanında takılan takılarla gündeme gelmiş ve sosyal medyada “altın gelin” olarak anılmıştı.
Kına gecesinde de gösterişli takı ve aksesuar seçiminden vazgeçmeyen Öz’ün bu kez Şahmeran yüzükleri tercih etmesi, gecenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.
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