MİKA RAUN VE CEMİLE KAYA DA KATILDI

Çağla Öz’ün kına gecesine sosyal medya dünyasından tanınan isimler de katıldı. Mika Raun ve Cemile Kaya, fenomeni bu özel gecesinde yalnız bırakmadı.

Van’daki düğün öncesi hazırlıkların bir parçası olan kına gecesinde kıyafetlerden süslemelere kadar birçok ayrıntı için özel hazırlık yapıldı.