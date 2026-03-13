Orta Doğu’daki gerilimle beraber birçok ülkede güvenlik endişeleri en üst seviyeye çıktı. Özellikle Dubai gibi küresel aktarma noktalarında uçuşların iptal edilmesi veya askıya alınması, on binlerce Avrupalı yolcunun Asya ve Körfez hattında mahsur kalmasına neden oldu.

EKONOMİ SINIFI TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Havacılık içerikleriyle tanınan ve "NonStop Dan" adıyla bilinen YouTuber Daniel Goz’un Singapur aktarmasında yaşadığı süreç, sosyal medyada gündem oldu. Bali’den Dubai’ye giderken bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle mahsur kalan Goz, yayınladığı videoda uçuş seçeneklerinin tükendiğini belirtti.

Ancak Goz’un, sınırlı sayıdaki ekonomi sınıfı koltuklarını bir seçenek olarak değerlendirmemesi ve konfor vurgusu yapması, izleyiciler tarafından "kriz anında lüks takıntısı" olarak nitelendirildi. Birçok kişi, fenomenin savaş bölgesine uzak ve güvenli bir yer olan Singapur’da lüks bir otelde beklemeyi, ekonomi sınıfında uçmaya tercih etmesini sert dille eleştirdi.

"BUNLAR DA HIZLA TÜKENİYOR"

Gelen yoğun eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Daniel Goz, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomi sınıfında uçmam yönündeki telkinleri anlıyorum. Ancak önümüzdeki iki hafta için neredeyse hiçbir kapasite kalmamış durumda. Mevcut birkaç ekonomi koltuğunun tek yön fiyatı ise kişi başı 1.500 doların üzerine çıkmış durumda ve bunlar da hızla tükeniyor."

Goz, temel amacının kendi kişisel konforundan ziyade, havacılık sektörünün içinde bulunduğu lojistik krize ve bilet fiyatlarındaki aşırı artışa dikkat çekmek olduğunu savundu.