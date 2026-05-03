Çocukların yaratıcılığını geliştirmek için tasarlanan hobi setleri, bu kez korkutan bir iddiayla gündeme geldi. Dünyaca ünlü kırtasiye devi Crayola’nın bazı ürünlerinde, akciğer kanseri riski taşıyan asbest maddesine rastlandığı şüphesiyle dünya genelinde "acil geri çağırma" kararı alındı. Türkiye’de de popüler olan bu setler için uzmanlar, "Çocuklarınızı bu kutulardan uzak tutun" uyarısında bulunuyor.

ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Dünyanın en büyük kırtasiye üreticilerinden biri olan Crayola, çocuklara yönelik bazı yaratıcılık setlerinde asbest kontaminasyonu (bulaşması) şüphesiyle büyük bir geri çağırma süreci başlattı. ABD ve İngiltere’deki tüketici güvenliği kurumlarının uyarıları sonrası alınan bu karar, Türkiye’deki ebeveynleri de alarma geçirdi.

RİSK TAŞIYAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Yapılan incelemelerde asbest liflerinin özellikle kum ve toz içeren materyallere karışmış olabileceği tespit edildi. Bu kapsamda geri çağrılan ve kesinlikle kullanılmaması gereken ürünler açıklandı. Firma Touchy Feely Craft Box ve Discovery Craft Box ürünlerini risk oluşturukları gerekçesiyel geri çağırdı.

UZMANLAR CİDDİ HASTALIKLARA KARŞI UYARIYOR

Söz konusu setlerdeki materyallerin kullanımı sırasında havaya karışan asbest liflerinin solunması, hayati risk taşıyor. Uzmanlar, asbestin vücuda girmesi durumunda ciddi akciğer hastalıklarına, zamanla gelişen kanser türlerine (Mezotelyoma gibi) ve kalıcı solunum yetmezliğine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

TÜRKİYE'DE AİLELER NE YAPMALI?

E-ticaret siteleri ve uluslararası platformlar üzerinden Türkiye’deki pek çok kullanıcıya ulaşan bu setler için şu adımların izlenmesi öneriliyor:

Kullanımı Derhal Durdurun: Eğer evinizde bu kutulardan varsa çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.

Güvenli Paketleme: Ürünleri iade etmek veya imha etmek için paketlerken mutlaka maske ve eldiven kullanın; tozun havaya dağılmasına izin vermeyin.

Satıcıyla İletişime Geçin: Satın aldığınız e-ticaret sitesi veya firma ile iletişime geçerek iade süreçlerini başlatın.