Formula 1 ekibi Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinin ardından Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Instagram hesabından ziyaretine ilişkin fotoğraf ve görüşlerini paylaşan Hamilton, sınırda gıda yüklü kamyonların beklediğini belirterek, "İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım kamyonlarının girişine izin vermelidir. Bunun hiçbir bahanesi olamaz" dedi.

'BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK'

İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılmasını büyük bir adaletsizlik olarak niteleyen Hamilton, "İsrail'in Gazze'de son üç yıldır sürdürdüğü soykırım dehşet verici. Hiçbir insan, hayatı daha değersizmiş gibi muamele görmemelidir" ifadelerini kullandı.

İnsanları içeride tutmak için inşa edilmiş kilometrelerce duvar gördüğünü söyleyen Hamilton, açık hava hapishanesine benzettiği yerin dışında dururken tek düşüncesinin içeri girip yardım etmek olduğunu aktardı. Yardım araçlarının çoğu zaman içeri alınmadığını ya da ciddi gecikmeler yaşandığını belirten Hamilton, "Konuştuğum, sıradaki ilk şoför, 12 saatten uzun süredir bekliyordu" dedi.

'YAŞANAN ACILARA ALIŞMAMIZI İSTEMİYORUM'

Lojistik merkezinde Mısır Kızılayı'nın yoğun çabalarına tanık olduğunu anlatan Hamilton, geri çevrilen malzemeler hakkında şunları söyledi:

"Akılalmaz gerekçelerle geri çevrilen malzemeleri de gördüm. Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları..."

Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini ve yalnızca izlemek yerine bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Hamilton, "Yaşanan acılara alışmamızı istemiyorum. Başka yöne bakmamızı, görmezden gelmemizi istemiyorum" ifadelerini kullandı.