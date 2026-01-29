Arjantin'in köklü kulübü Club Atlético River Plate, ikonik Monumental stadyumu için 100 milyon doları aşan tarihi bir genişletme ve modernizasyon planını duyurdu. Proje tamamlandığında 80 binlik stadyum, 101 bin kişilik kapasitesi ve yeni çatısıyla dünyanın en büyük futbol arenalarından biri haline gelecek.

YENİ ÇATI SİSTEMİ KURULACAK

Mevcut 85.018 seyirci kapasitesiyle halihazırda Güney Amerika'nın en büyüğü olan Monumental, bu dev projeyle çıtayı daha da yukarı taşıyor. Kulüp Başkanı Stefano Di Carlo'nun açıklamasına göre, stadyumun çevresine 16 bin yeni koltuktan oluşan, 360 derecelik yükseltilmiş bir tribünü destekleyecek kolonlar inşa edilecek. Ayrıca, sahanın kenarına kadar uzanan ve neredeyse tüm seyircileri kapsayacak yeni bir çatı sistemi kurulacak.

100 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTILAR

Tahmini maliyeti 100 milyon ABD dolarını aşacak olan projenin finansmanı, uluslararası kuruluşlardan alınacak krediler ve yeni bir stadyum sponsorluk anlaşmasıyla sağlanacak. Başkan Di Carlo, kulübün proje sayesinde elde edeceği sürekli gelirle kredinin anapara ve faizini geri ödeyebileceğini vurguladı.

ÇALIŞMALAR ÜÇ YIL SÜRECEK

İnşaat sürecinin üç yıl sürmesi beklenirken, ilk çalışmaların bu yılın Nisan veya Mayıs aylarında başlaması öngörülüyor. Projenin en dikkat çekici detaylarından biri de, yapısal değişiklikler devam ederken River Plate'in iç saha maçlarını kendi evinde oynamaya devam edebilecek olması.