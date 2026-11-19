Türk spor medyasının kendine has yorum tarzıyla tanınan isimlerinden Ömer Üründül, bu kez futbol değerlendirmeleriyle değil, iş hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan deneyimli yorumcu, bugüne kadar pek bilinmeyen kariyer geçmişini anlattı.

Futbol yorumculuğunu bir kazanç kapısı olarak görmediğini belirten Üründül, bugüne kadar bu işten herhangi bir ücret almadığını açıkladı. İş dünyasındaki faaliyetleri nedeniyle yorumculuğu bir tutku olarak sürdürdüğünü ifade eden Üründül, "Bugüne kadar hiçbir yerden bir kuruş para almadım" sözleriyle dikkat çekti.

SAINT BENOİT LİSESİ'NDE MÜZİKTEN İKMALDE KALMIŞ

Eğitim hayatından da bahseden Üründül, Fransa kökenli Saint Benoît Lisesi'nde öğrenim gördüğü yıllara ilişkin ilginç bir anısını paylaştı.

Resim ve müzik konusunda herhangi bir yeteneğinin olmadığını esprili bir dille anlatan deneyimli yorumcu, lise yıllarında müzik dersinden ikmale kaldığını söyledi. Üründül, okulun o dönem oldukça sıkı bir disipline sahip olduğunu da dile getirdi.

ATATÜRK BARAJI'NDAKİ TAAHHÜT İŞLERİNİ ANLATTI

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Üründül'ün iş dünyasındaki geçmişine ilişkin açıklamaları oldu. Babası merhum Sedat Üründül'ün Atatürk Barajı ihalesini kazanmasının ardından devreye giren Üründül, kendi kurduğu şirket aracılığıyla projede çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Dönemin en büyük projelerinden biri olan Atatürk Barajı'nın inşaat sürecinin kendisinde unutulmaz izler bıraktığını söyleyen Üründül, özellikle şantiyedeki devasa araçların çalışmalarını izlediği geceleri hafızasından silemediğini ifade etti.

250 ADET 90 TONLUK KAMYON ÇALIŞIYORDU

Atatürk Barajı şantiyesindeki çalışma kapasitesinin büyüklüğüne dikkat çeken Üründül, projede 90 ton taşıma kapasiteli 250 kamyonun görev yaptığını söyledi.

Şantiyeyi yüksek bir noktadan izlediği anları anlatan deneyimli yorumcu, o görüntülerin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli böyle tepeden çalışmaları izliyorduk. 250 tane 90 tonluk kamyonlar çalışıyor. Ben onları geceleri tepeden keyifle izliyordum. Bu benim için önemli bir anıdır."

Üründül'ün açıklamaları, spor yorumculuğunun yanı sıra iş dünyasında da önemli bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu.