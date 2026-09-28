Dünya futbolunun efsane sol beki Roberto Carlos, yeşil sahalarda fırtınalar estirdiği dönemde kazandığı devasa birikimini nasıl yitirdiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde itiraf etti. Portekiz'de katıldığı bir panelde konuşan unutulmaz futbolcu, kariyeri boyunca elde ettiği finansal varlığın neredeyse tamamını bir gecede kaybettiğini açıklayarak genç sporculara önemli uyarılarda bulundu.

"HESABIMDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR"

Futbol oynadığı yıllarda geleceğini güvence altına almayı hedeflediğini ancak yanlış kişilere güvendiği için büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade eden Carlos, menajerleri ve yakın çevresi tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını açıkladı. Kazancının yüzde 99'unu kaybettiğini aktaran efsane isim, "Gittiğim yolda hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla büyük sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futboldan kazandığım her şeyi yitirdim. Büyük hatalar yaptım, bu yüzden gençlerin aynı tuzağa düşmemesini istiyorum" dedi.

TEK GECEDE BÜTÜN SERVETİNİ KAYBETTİ

Hayatını altüst eden o kritik geceyi ayrıntılarıyla paylaşan Brezilyalı eski yıldız, felaketin bir gece yarısı operasyonuyla kapısını çaldığını ifade etti. Perşembe gecesi saat 01.00 sularında uyuduğunu söyleyen Carlos, "Cuma günü elime, varlığından bile haberdar olmadığım koca bir dosya dolusu belge ulaştı. O belgeler aslında benim resmi iflasımdı. Beni tamamen kandırdılar ve elimdeki her şeyi aldılar. İşte o an, bütün geçmişimi ve birikimimi tek gecede kaybettim” dedi.

DOSTLARININ DESTEĞİYLE YENİDEN AYAKTA KALDI

Uğradığı büyük haksızlık ve maddi kayıp sonrası zorlu bir döneme giren efsane futbolcu, pes etmeyerek hayatını yeniden inşa ettiğini söyledi. İki yakın dostunun kendisine el uzattığını belirten Carlos, bu destek sayesinde hem mali durumunu hem de ailevi dengelerini zaman içerisinde tekrar rayına oturtmayı başardığını dile getirdi.