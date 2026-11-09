Kariyerinde yaşadığı iniş çıkışlarla gündem olan ve bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ın da formasını terleten İngiliz futbolcu Dele Alli, yaptığı hareketle gündem oldu.

Son zamanlarda Twitch platformu üzerinden canlı yayınlar yapan Dele Alli, daha önce YouTuber ve yayıncı iShowSpeed ile iddiaya girmiş ve iddiayı kaybeden Arsenal formasını giyecekti. Alli, iddiayı kaybettikten sonra Arsenal formasıyla bir fotoğrafını paylaşarak “Özür dilerim Spurs taraftarları, ama iddia iddiadır” notunu düştü.

Gelen tepkilerin üzerine Dele Alli bu defa başka bir hareketi ile tepki çekti. 30 yaşındaki futbolcu, kaybettiği iddia sonrası giymek zorunda kaldığı Arsenal formasını canlı yayında yaktı. Daha sonra Arsenal formasını yangın söndürücü eşliğinde yakıp parçalanmış halinin fotoğrafını paylaştı.