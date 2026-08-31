Euphoria dizisinin üçüncü sezonunda rol alan oyuncu Jewell Farshad, yaşadıklarını Daily Mail'e anlattı. Bir milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan ve çok sayıda ünlü isimden mesaj almaya alışkın olduğunu belirten oyuncu, Rezaeian'dan ilk mesajı haziran ayının sonunda, İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği dönemde aldığını söyledi. Farshad, ilk etapta futbolcudan gelen mesajları sıradan bulduğunu ve bu nedenle üzerinde fazla durmadığını ifade etti.

MESAJLAR FLÖRTLEŞMEYE DÖNÜŞTÜ

Oyuncunun iddiasına göre, yazışmalar kısa süre içerisinde flörtleşmeye dönüştü. Farshad, Rezaeian'ın kendisine "Nerede yaşıyorsun? Çok seksisin" şeklinde bir mesaj gönderdiğini belirtti. Söz konusu ifadeyi ilk aşamada yalnızca bir iltifat olarak değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, daha sonraki mesajlarla birlikte iletişimin kendisini rahatsız eden bir noktaya geldiğini öne sürdü.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İDDİASI

Farshad'ın iddiasına göre Rezaeian, kendisinden açık cinsel içerikli videolar göndermesini istedi ve birlikte seyahate çıkmaları konusunda ısrarcı oldu. Oyuncu ayrıca futbolcunun söz konusu geziye başka kadınların da katılmasını istediğini öne sürdü. Farshad'ın açıklamaları, sosyal medyada gündem olurken, iddialarla ilgili haber Daily Mail'e dayandırıldı.