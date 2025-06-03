Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği çocuklarının annesi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.

Icardi, kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldatan Nara'dan martta boşandıktan sonra Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile nişanlanmıştı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için Miami'den Türkiye'ye gelip 2 hafta İstanbul'da kalan sevgililer, İspanya'nın Ibiza adasına tatile gitti. Tekneyle tura çıktılar.

Sarı kırmızılı yıldız önceki gün "Tanrıça" dediği aşkını öpücük yağmuruna tuttu. Yatta, kanoda, suda aşk perçinlediler.

China Suarez, Türkiye'de kadınların Icardi'ye yönelik ilgisi karşısında; "Buradaki kadınların hepsi çok güzel ve pozitif. Hepsi, Mauro'yu çok seviyor ve onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar" şeklinde esprili bir yorumda bulunmuştu.