Yeşil sahalardaki rekorları, çalışma disiplini ve servetiyle dünyanın en çok kazanan sporcularının başında gelen Cristiano Ronaldo, bu kez saha dışındaki büyük bir aile kriziyle magazin basınının manşetlerine oturdu.

İddialara göre Portekizli yıldız, reşit olma yolundaki 16 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın kullanımı için yüksek limitli bir kredi kartı tahsis etti. Oğlunun antrenman ve kariyer temposuna yeterince odaklanmadığını düşündüğü dönemde finansal hareketleri inceleyen efsane futbolcu, hesap dökümünde gördüğü 1.8 milyon dolarlık (yaklaşık 90 milyon TL) devasa harcama karşısında şaşkına döndü.

BİR HAFTADA 9 MİLYON DOLAR YEDİ

Tek bir harcamanın boyutundan şüphelenerek geriye dönük hesap dökümlerini masaya yatıran Ronaldo, karşılaştığı tablonun vahametiyle adeta ikinci bir şok yaşadı.

Genç Ronaldo Jr.'ın yalnızca 7 günlük süre zarfında süper lüks spor otomobiller, yüksek fiyatlı aksesuarlar ve abartılı alışveriş çılgınlığı için toplam 9 milyon doları (yaklaşık 451 milyon TL) aşan bir meblağ harcadığı ortaya çıktı. Bir haftalık sürede harcanan servet niteliğindeki tutar, lüks gayrimenkul piyasasında koca iki apartman kompleksinin toplam bedeline denk gelen bir savurganlık olarak nitelendirildi.

KARTLAR PATLADI HESAPLAR İPTAL OLDU

Oğlunun sorumsuzca gerçekleştirdiği harcama trafiğini gören dünyaca ünlü yıldız, vakit kaybetmeden finans ekibiyle iletişime geçti.

Cristiano Ronaldo'nun talimatıyla oğluna tahsis edilen kredi kartı derhal dondurulurken, genç futbolcunun kendisine bağlı ortak hesaplara ve fonlara olan tüm erişim izinleri tamamen kapatıldı. Daha önce kız arkadaşıyla paylaştığı bir video nedeniyle babasının sıkı sosyal medya kısıtlamalarına maruz kalan Ronaldo Jr., yaşanan bu son finansal krizin ardından babasının sert disiplin yaptırımlarıyla bir kez daha karşı karşıya kaldı.