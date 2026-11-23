Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan TÜMOSAN Konyaspor'da Enis Destan, mücadelede attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Genç futbolcunun golü taraftarlar arasında sevinç yaratırken, annesi Gül Destan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum tartışma başlattı. TAKIM ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ Oğlunun performansını değerlendiren Gül Destan, Enis Destan'ın sahada yeterince topla buluşturulmadığını ileri sürdü. Konyasporlu futbolcuların oğluna daha fazla pas vermesi gerektiğini savunan anne Destan, özellikle hücum organizasyonlarında yeterli desteğin sağlanmadığını iddia etti. Enis Destan'ın Beşiktaş karşısında attığı golün görüntülerinin yer aldığı paylaşımın altına yorum yapan Gül Destan, takım arkadaşlarının oğlunu gol pozisyonlarına sokmadığını öne sürdü. "HAZMEDEMİYORLAR, OLAY BU" Gül Destan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım oğlum seni daha fazla topla buluşturup besleseler çok daha güzel goller atacağından eminim. Lakin gol atacağını bildikleri için topla buluşturup beslemiyorlar. Orta yapmıyorlar, pas atmıyorlar. Özellikle ilk yarıda kafayla gol atacağını bildikleri için topu yerden atıyorlar. Hazmedemiyorlar, olay bu." Gül Destan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamaları Konyasporlu futbolcuların Enis Destan'a sahada yeterince destek vermediği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

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