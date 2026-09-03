Olay, 2 Eylül'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Panora AVM çıkışında meydana geldi. Yetkin'in aktardığına göre araçlar yaya geçidinde kendisine yol verdiği sırada, araçların arasından hızla çıkan ve yaklaşık 13 yaşlarında bir çocuğun kullandığı scooter kendisine çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Yaşadığı kazanın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Yetkin, scooterın çarpmasıyla yola savrulduğunu ve ayak kemiklerinin kırıldığını belirtti. Kazanın ardından Yıldızevler Polis Merkezi'ne başvurdu.

Yetkin, scooterı kullanan çocuk ve ebeveynleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için bölgedeki kamera kayıtlarının bulunmasını da talep etti.

"BU SCOOTER TERÖRÜNE DUR DENİLMELİ"

Yetkin, yaşadığı kazanın ardından trafikte scooter kullanımındaki kural ve denetim sorununa da tepki gösterdi. Paylaşımında, "Trafikte kural ve denetim tanımayan bu scooter terörüne dur denilmeli" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in açıklamasına göre kazaya karışan scooter sürücüsünün kesin yaşı henüz bilinmiyor; gazeteci, çocuğun yaklaşık 13 yaşlarında göründüğünü ifade etti. Olayla ilgili kamera görüntülerinin incelenmesi talep edilirken, Yetkin'in ayak kemiklerindeki kırıkların tedavisine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.