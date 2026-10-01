Yangın, Dinek Mahallesi Yat Limanı'nda faaliyet gösteren gece kulübünde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle işletmede yangın çıktı. İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında gece kulübü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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