Ağzımıza bir parça çikolata attığımızda tatlı tadı anında damağımıza yayılır. Çoğumuz, yeme deneyiminin ve lezzet kararının saniyede dilde başlayıp bittiğini düşünürüz, ancak nörobilim dünyası bu ezberi bozuyor.

Columbia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Charles Zuker, yeme alışkanlıklarımızın, doymak bilmeyen iştahımızın ve tatlı krizlerimizin asıl belirleyicisinin bilinçaltımızın derinliklerinde, yani bağırsak ile beyin arasındaki gizli otoyolda yazıldığını ortaya koyuyor.

Dil sadece bir aracıdır

Çevremiz kimyasal sinyallerle doludur ancak beynimiz yalnızca elektriksel uyarıları anlar. Bu yüzden sinirbilim iki süreci kesin olarak ayırır: Tespit ve Algılama.

Dilimizdeki tat tomurcuklarının her biri; beş temel tada (tatlı, tuzlu, umami, acı ve ekşi) yanıt veren yaklaşık 100 reseptör içerir. Bu tatlar evrimsel olarak hayatta kalmamız için tasarlanmıştır. Tatlılık hızlı enerjiyi, umami proteini, tuz ise elektrolit dengesini müjdeler. Acı ve ekşi tatlar ise bizi zehirli toksinlerden ve bozulmuş gıdalardan koruyan birer alarm sistemidir.

Dildeki bir reseptörün uyarılması, tadı hissettiğimiz anlamına gelmez. Gerçek algı; hücre ganglionları ve beyin sapı yoluyla tat korteksine elektriksel bir sinyal gönderildiğinde (yaklaşık bir nanosaniyede) oluşur. Beyin o sinyale bakar ve hükmü verir: "Bu tatlı ve güvenli, yutabilirsin" ya da "Bu acı, hemen tükür!"

Deniz suyu paradoksu

Doğuştan acıya karşı tiksinti, tatlıya karşı sevgi beslesek de tat alma sistemimiz muazzam bir esnekliğe (nöroplastisiteye) sahiptir:

Hayatınızdaki ilk kahve yudumu genellikle nahoş ve acıdır. Ancak beyin, bu acı sıvının hemen ardından kana karışan yüksek dozdaki kafeinin enerji verdiğini ve mutluluk hormonlarını tetiklediğini hızla öğrenir. Bu pozitif deneyimin ardından beyin, dilden gelen ilk olumsuz "acı" sinyalini devre dışı bırakır ve biz kahvenin tadını sevmeye başlarız.

Denizde yüzerken yanlışlıkla su yutarsak, yüksek tuz konsantrasyonu vücuda zararlı olduğu için bu bize iğrenç gelir. Çölde kalıp vücudumuzdaki tuzu tamamen tüketseydik, aynı deniz suyu bize dünyanın en lezzetli içeceği gibi gelirdi. Dil beyne aynı kimyasal bilgiyi gönderir; fakat beyin, algıyı vücudun o anki hayatta kalma ihtiyacına göre gerçek zamanlı olarak yeniden kodlar.

Bağırsaklar aldatılamaz

Dr. Zuker’in laboratuvarında yapılan en radikal deney, şeker tutkumuzun dilde değil bağırsakta bittiğini kanıtladı. Bilim insanları, dillerindeki tatlı reseptörleri genetik olarak silinmiş (yani tatlı tadını hiç alamayan) fare kafeslerine sade su ve şekerli su koydu.

İlk 24 saat: Fareler aradaki farkı anlamadı ve iki sudan da eşit miktarda içti.

48 saat sonra: Fareler, dilleriyle şeker tadını hiç alamasalar da, neredeyse sadece şekerli suyu içmeye başladılar.

Neden mi? Çünkü bağırsaklarımızda, dilden tamamen bağımsız olarak glikoz (şeker) moleküllerini tanıyan özel sensörler var. Şeker sindirim sistemine ulaştığı an, bu hücreler vagus siniri aracılığıyla beyin sapına yıldırım hızında bir mesaj uçuruyor: "Enerji geldi, kutlamayı başlat ve yemeye devam et!"

Diyet içecekler neden zayıflatmıyor? Bu gizli devre, yapay tatlandırıcıların tatlı krizlerimizi neden bitiremediğini açıklıyor.

Tatlandırıcılar dildeki reseptörleri kandırır ancak bağırsaktaki akıllı sensörleri aldatamaz. Bağırsak, beyne beklenen "enerji geldi" sinyalini göndermeyince beyin tatmin olmaz, iştah açık kalır ve vücut bizi sürekli olarak gerçek şekerin peşinden koşmaya zorlar.

Obezite: Bir metabolizma değil, beyin devresi hastalığıdır

Vagus siniri; beynin kalp, akciğer, mide ve pankreası anlık olarak izlediği çift yönlü devasa bir otoyoldur. Modern dünyadaki yüksek oranda işlenmiş, aşırı şekerli ve yağlı gıdalar, bu eski evrimsel bağırsak-beyin devrelerini kelimenin tam anlamıyla hackler (ele geçirir) ve bizi ihtiyacımızdan fazlasını yemeye programlar.

Dr. Zuker’e göre modern toplumdaki obezite ve aşırı yeme krizi, sanıldığı gibi hormonal ya da metabolik bir kusur değil; doğrudan beyin devrelerinin bir hastalığıdır. Tıp dünyası uzun süre metabolizma bilimini nörobilimden ayrı tutmuştur ancak yeni kanıtlar, vücut ağırlığımızın birincil belirleyicisinin sinir sistemimiz olduğunu göstermektedir.

Bağırsak sensörlerini yeniden programlama rehberi

Tatlı krizlerini ve kontrolsüz yeme dürtüsünü yenmek istiyorsak dilimizi (tatlandırıcılarla) kandırmayı bırakıp, bağırsaklarımızı beyne "tokluk ve tatmin" sinyali gönderecek şekilde beslemeliyiz. İşte bilimsel reçete:

Kompleks karbonhidrat ve çözünebilir lif: Sindirim sisteminde çok yavaş parçalanan ve glikozu kana/bağırsağa kademeli olarak salan yulaf ezmesi, baklagiller ve tam tahıllı besinleri artırın. Bu, bağırsak sensörlerinin ani şoklar yerine dengeli uyarılmasını sağlar.

Tatlıların yanına "zırh" ekleyin: Canınız meyve gibi tatlı bir şey çektiğinde, yanına mutlaka bir avuç kuruyemiş (sağlıklı yağlar) veya Yunan yoğurdu (protein) ekleyin.

Mide boşalmasını yavaşlatın: Yağ ve protein desteği midenin boşalma hızını yavaşlatır. Böylece kontrolsüz açlık krizlerine yol açan ani insülin dalgalanmaları önlenir ve bağırsak-beyin arasındaki evrimsel devreler doğal bir şekilde tatmin edilmiş olur.