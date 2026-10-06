İngiltere genelinde yaklaşık 33 bin kişiyi istihdam eden şirketin planı önümüzdeki iki buçuk yıl içinde uygulanacak. Kapatılması gündemde olan üretim tesisleri Enfield, Penrith yakınlarındaki North Lakes, İskoçya'daki Kelso ve Seaham'da bulunuyor.

SATIŞLARI ARTARKEN FABRİKALARI KAPATACAK

Kararı dikkat çekici hale getiren ise Greggs'in satışlarında düşüş yaşamaması. Şirketin 26 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Şirket ayrıca 2026 yılına ilişkin kâr beklentisini de yükseltti.

Greggs, fabrika kapatma kararının talepteki düşüşten değil, üretimi daha az tesiste toplama ve maliyetleri azaltma planından kaynaklandığını belirtiyor. Yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 60 milyon sterline mal olması, buna karşılık 2029'un sonuna kadar yılda yaklaşık 20 milyon sterlin tasarruf sağlaması bekleniyor.

MAĞAZA SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Üretim tarafında yüzlerce kişinin işi risk altına girerken şirket mağaza ağını büyütmeye devam ediyor. Greggs'in İngiltere'deki mağaza sayısı 2 bin 796'ya ulaşmış durumda. Şirket 2026 boyunca toplam 100 ila 110 yeni mağaza açmayı ve uzun vadede 3 bin 500 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Plan kapsamında dört fabrikanın tamamen kapatılmasının yanı sıra bazı diğer tesislerde de üretim azaltılacak veya başka merkezlere taşınacak. Greggs'in perakende mağazalarının ise yeniden yapılanmadan doğrudan etkilenmesi beklenmiyor.