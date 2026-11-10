Dünya genelinde milyarlarca insanın mutfağına giren cips ve gazlı içecek devinde sürpriz bir tensikat dalgası başladı. CNBC-e'de yer alan habere göre, PepsiCo, operasyonel yapısını sadeleştirmek ve karar alma zincirini hızlandırmak gerekçesiyle Kuzey Amerika merkezli yaklaşık 1.000 pozisyonun kapatıldığını bildirdi. Şirketin tepe yöneticilerinden Ram Krishnan tarafından çalışanlara iletilen şirket içi notta, mevcut çalışma düzeninin artık "fazla karmaşık ve parçalı" kaldığı açıkça ifade edildi.

EZELİ RAKİPTEN GELEN DARBE BARDAĞI TAŞIRDI

Yeniden yapılanma kararının arkasında yalnızca iç yönetim hedefleri değil, son dönemde pazarda yaşanan kritik kayıplar yatıyor. Şirketin en büyük kurumsal müşterilerinden olan fast food zinciri KFC, restoranlarındaki içecek tedarik sözleşmesini Coca-Cola'ya kaptırdı. Bu devasa müşteri kaybı, şirketin üst yönetimindeki dönüşüm baskısını zirveye taşıdı.

CİPS VE İÇECEKTE TÜKETİCİ FRENİ

Enflasyonist baskılar ve fiyat artışları sonrası tüketicilerin sepet tercihlerini değiştirmesi, tuzlu atıştırmalık pazarını da doğrudan sarstı. Cheetos, Doritos ve Lay's gibi amiral gemisi markalarda pazar payı kaybı yaşayan şirket, daha az kadro ve daha agresif maliyet kontrolüyle yeni döneme hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla birçok departmanda yürürlüğe girecek tasfiyeler, gıda devleri arasındaki rekabetin ne kadar sertleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.