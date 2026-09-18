Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Nestlé, Rusya'daki faaliyetleri ve varlıkları üzerindeki kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batılı şirketler üzerindeki baskısını artıran Moskova yönetimi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yayımlanan son kararnameyle yabancı varlıklara yönelik adımlarını sertleştirdi.

Ülkede kahve, evcil hayvan maması ve bebek maması üreten 6 fabrikası bulunan Nestlé, yerel bir şirketin başvurusu ve yeni kararname süreciyle birlikte geçici yönetim riskinin odağına yerleşti.

NESTLÉ HAKLARINI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Başkanlık kararnamesiyle duyurulan gelişmeyi değerlendiren Nestlé, durumu yakından takip ettiğini açıkladı. Şirket yönetimi, başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşların haklarını korumak ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak adına gereken her türlü adımı atacağını duyurdu.

Nestlé’nin geleceğe dönük planlarına dair net bir ayrıntı paylaşmaması üzerine şirketin Zürih borsasındaki hisseleri erken işlemlerde yüzde 1,5 oranında değer kaybetti. Temel gıda maddeleri sağladığı gerekçesiyle Rusya'dan tamamen çekilmeyen dev markanın geleceği belirsizliğini koruyor.

NESTLÉ İÇİN BÜYÜK KAYIP ÖNGÖRÜYOR

Rus medyasında daha önce yer alan bilgilere göre KS Logistika isimli yerel bir firma, Putin'e başvurarak Nestlé’nin Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devredilmesini talep etmişti. Sektör analistleri, Rusya'nın daha önce Danone ve Carlsberg gibi diğer küresel devlere uyguladığı yöntemi hatırlatarak, geçici yönetim kararının ardından varlıkların el değiştirme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, Nestlé'nin Rusya'daki fabrikalarını, pazardaki varlığını ve ülkede bağlı bulunan nakit birikimini yakın gelecekte geri dönüşsüz şekilde kaybetme riski taşıdığını belirtiyor. Kararname kapsamında Fransız perakende grubu Auchan da hedeflenerek yönetimi yerel bir firmaya devredildi.