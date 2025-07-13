Alanya'daki otel ve restoranlarda 2009 yılından bu yana gıda tedarik eden Gülhanlar Güven Gıda, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortakları için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ve gıda sektörünün yanı sıra tarım, hayvancılık, turizm ve inşaat gibi alanlarda da faaliyet gösteren Gülhanlar Güven Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Emlak Turizm Lojistik İhracat İthalat Tic. ve San. Ltd. Şti., konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

REHİNLİ MALLARIN SATIŞI DURDURULDU

Geçici mühlet kararı kapsamında, şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla önemli tedbirler alındı. Mahkeme izni olmaksızın taşınmaz devirleri, rehin işlemleri, kefalet gibi tasarruflar geçici olarak yasaklandı. Şirketin taşınmazları ve motorlu taşıtlarına ilişkin devir ve temlik işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisleri de durduruldu.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Hacizli araç ve ekipmanlar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için haciz şerhiyle birlikte geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklar için takip işlemleri sürecek olsa da, rehinli malların satışı durduruldu.

7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı. Bu sürede yapılacak başvurularda konkordato koşullarının oluşmadığı somut delillerle ortaya konulursa, mahkeme geçici mühlet kararını iptal edebilecek.

Gülhanlar Güven Gıda, kırmızı et, beyaz et, sakatat ve dondurulmuş gıda alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca soğuk zincir lojistiği ve geniş ürün yelpazesiyle otel, restoran ve kurumsal mutfaklara tedarik hizmeti sunuyor.