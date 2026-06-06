1993 yılında kurulan ve bünyesinde çeşitli uluslararası giyim markalarını barındıran Leading Labels, resmi tasfiye işlemlerini başlattı. Şirket, 26 Mayıs tarihi itibarıyla XL Business Solutions firmasından Jemery Bleazard’ı tasfiye memuru olarak görevlendirdi.

Alınan karar doğrultusunda, perakendecinin İngiltere ve İskoçya genelinde faaliyet gösteren son 15 mağazasındaki tüm stoklar indirimli satışlarla elden çıkarıldıktan sonra şubeler tamamen kapatılacak.

MALİ YÜKÜMLİLİKLER VE RESMİ UYARILAR

Resmi kayıtlara göre, şirketin mali yapısındaki sorunlar bir süredir devam ediyordu. Şirketler Sicil Dairesi verileri, perakendecinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar sunması gereken hesap özetlerinin vadesinin geçtiğini gösteriyor.

Ayrıca, 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilk bildirimde, aksine bir gerekçe sunulmaması halinde şirketin iki ay içinde sicilden silineceği ve feshedileceği ihtar edilmişti. Bu süreçte şirketin yönetim kadrosunda da birden fazla değişiklik yapıldığı kayıtlara geçti.

MAĞAZALARDA ANİ KAPANIŞLAR YAŞANDI

Leading Labels, tasfiye kararından önce de bazı şubelerini kapatmıştı. Şirketin Lincolnshire ve Bolton'daki mağazaları geçmiş dönemde faaliyetlerine son vermiş, ticari alan sözcüleri bu durumun şirket içi yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirtmişti. Son olarak Nisan ayında Ipswich'teki iki katlı amiral gemisi mağazasının kapatılacağı duyurulmuş ve vitrinlere tasfiye tabelaları asılmıştı. Mağaza çalışanlarının kapanış takvimi ve gerekçeleri hakkında önceden bilgilendirilmediği ifade edildi.

KAPANACAK 15 MAĞAZANIN BULUNDUĞU BÖLGELER

Şirketin kalıcı olarak faaliyetlerine son vereceği ve stok tasfiye işlemlerinin sürdüğü 15 lokasyon şu şekildedir:

Basildon

Boston

Bury

Carlisle

Cleethorpes

Clowne

Evesham

Hornsea

Ipswich

Kidderminster

Lincoln

Norwich

Stevenage

Balloch (İskoçya)

Cumbernauld (İskoçya)