Almanya’da yapılan kapsamlı bir test, güneş kremi kullanıcılarını endişelendirecek sonuçlar ortaya koydu. Dünya çapında satışa sunulan birçok ünlü markanın güneş kremleri, UV koruma etkisinin yetersiz olduğu ve yasaklı kimyasallar içerdiği gerekçesiyle eleştirildi. Türkiye’de de satışı yapılan bazı markaların bu sorunlardan etkilendiği açıklandı.

4 GÜNEŞ KREMİNDE YASAKLI KİMYASALLARA RASTLANDI

Stiftung Warentest tarafından gerçekleştirilen testlerde, 50 ve 50+ faktörlü toplam 14 güneş kremi markası değerlendirildi. Çalışmada, dünya genelinde bilinen ve yaygın olarak kullanılan iki markanın UV koruması yetersiz bulundu. Ayrıca, dört farklı markanın ürünlerinde yasaklı kimyasalların izlerine rastlandı.

Test edilen ürünler arasında I+M Naturkosmetik Berlin – Sun Protect ile Junglück SPF 50, vaat ettikleri UVB korumasını sağlayamadı ve UVA ışınlarına karşı da zayıf kaldı. Özellikle Junglück SPF 50, en pahalı seçeneklerden biri olmasına rağmen beklentileri karşılamadı.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Son Haber EU'da yer alan habere göre, Türkiye’de de satışta olan dört güneş kremi markasında ise testler, yasaklı bir kimyasal olan DnHexP’yi tespit etti. Jean & Len, Nivea Sun, Kiko ve Nø Cosmetics ürünlerinde düşük seviyelerde bulunan bu madde, söz konusu markaların ancak orta seviyede değerlendirilmesine neden oldu. Tüketiciler, bu ürünleri kullanırken daha dikkatli olmalı ve bu markaların içeriklerine özellikle özen göstermelidir.

Almanya’daki testlerin ardından uzmanlar, güneş kremi alırken yalnızca fiyat veya popülerliğe bakılmaması gerektiğini, içeriklerin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle yasaklı maddelerin varlığı, sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceğinden, tüketicilerin daha güvenli ürünler tercih etmesi önemlidir. Güneş koruma ürünleri konusunda yapılan bu testler, piyasada daha güvenilir ve kaliteli seçeneklerin yer alması için bir uyarı niteliği taşımaktadır.