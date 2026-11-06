İngiltere merkezli 27 yıllık güneş bakım ürünleri üreticisi Malibu Health Products Limited, genel merkezinde çıkan yangının ardından iflas sürecine girdi. Şirketin faaliyetleri, yapılan devir anlaşması sayesinde kesintiye uğramadan devam edecek. Markanın ürünleri Türkiye'deki online alışveriş sitelerinde de satılıyor.

YANGIN NEDENİYLE FAALİYETLER DURDU

İngiliz basınında yer alan habere göre, güneş kremleri ve bronzlaştırıcı yağlarıyla tanınan ve ürünleri İngiltere'de Morrisons, TK Maxx, The Range, Home Bargains gibi büyük mağazalarda satılan şirketin St Albans'taki deposunda 11 Ağustos'ta yangın çıktı. Yangında stoklar, ham maddeler ve üretim makineleri kül oldu.

Sigorta şirketinin tazminat ödemesi öncesinde kapsamlı bir inceleme başlatması sebebiyle şirket üretime devam edemedi ve operasyonlarını sürdüremedi. Yönetim, bu süreci yönetebilmek için 15 Ekim 2026'da iflas idaresine başvurdu ve FTS Recovery Limited firmasından Marco Piacquadio ile Rachel Ennis kayyum olarak atandı.

MARKA YENİ ŞİRKET ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEK

Kayyum yetkilileri, yapılan anlaşmayla markanın ticari haklarının şirket yöneticisi tarafından kurulan yeni bir işletmeye devredildiğini ve markanın yaşamaya devam edeceğini açıkladı. Merkez ofisteki 9 personelin tüm sözleşme, maaş ve yasal hakları korunarak yeni şirkete geçişi sağlandı.

Üretimden sorumlu yaklaşık 30 çalışanın yanı sıra markanın üretim şirketi olan Malibu Manufacturing Ltd ve fikri mülkiyet haklarını elinde tutan şirket süreçten etkilenmedi. Yeni yönetim, tedarik ve dağıtımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.