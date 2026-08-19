Spare Time yazar Mia O'Hare'in aktardığı bilgilere göre, ABD'den getirilen "Bubble Cosmetics Güneş Kremi Paketi" etiketleme standartlarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere sınırında reddedildi.

OPSS tarafından yayımlanan resmi duyuruda, ürünün kullanım talimatları ve izlenebilirlik bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle "yüksek riskli" kategorisine alındığı belirtildi. Söz konusu ürünün İngiltere pazarında satışı durduruldu.

EKSİK ETİKET VE DÜZENLEME İHLALİ

İlgili paketin sarı bir karton kutu içerisinde sunulduğu ve AB (EC) 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği gerekliliklerini karşılamadığı ifade edildi. Yetkililer, eksik etiketleme nedeniyle tüketicilerin ürünü doğru şekilde kullanamayabileceğini ve düzenleyici takibin aksayabileceğini bildirdi.

TEMİZLEME SUYU DA GERİ ÇAĞRILDI

Daily express'te yer alan habere göre, paylaşılan bir diğer güvenlik uyarısında ise "Simple 730ml Kind to Skin Micellar Cleansing Water" isimli makyaj temizleme suyunun bazı partilerinde mikrobiyolojik kirlenme riski tespit edildiği duyuruldu. B&M, Home Bargains ve Savers mağazalarında satılan ürünün toplatılmasına karar verildi.

Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Detaylar

Barkod No: 8720181894381

Etkilenen Parti Numaraları: 613841 ve 613941

Geri çağırma kapsamındaki temizleme suyuna sahip tüketicilerin kullanımı derhal durdurması, para iadesi veya değişim süreçleri için ürünü satın aldıkları perakendeciyle iletişime geçmesi isteniyor.