İzmir’in tanınmış hekimlerinden, haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin’in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

48 yaşındaki Gültekin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, ölümün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

KANINDA PROPOFOL BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu’nun toksikolojik incelemelerinde Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol tespit edildi. Aynı maddenin iç organlarda ve mide içeriğinde de bulunduğu belirtildi.

Yapılan analizlerde alkol ya da uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi.

Raporda yer alan bulgulara göre Gültekin’in özel kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbi durdu. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Gültekin kurtarılamadı.

MORLUK VE KABURGA KIRIKLARI İNCELENDİ

Otopsi sırasında Gültekin’in vücudunda bazı morlukların yanı sıra kaburga kırıkları da tespit edildi. Raporda söz konusu bulguların, Gültekin’i hayata döndürmek amacıyla gerçekleştirilen yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

Böylece vücuttaki bu bulguların ölüm sürecindeki tıbbi müdahalelerle bağlantılı olabileceği üzerinde duruldu.

6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında iş yeri çalışanlarının yanı sıra olay sırasında müdahalede bulunan 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında olduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Öte yandan Gültekin’in kliniğindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına da el konuldu. Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporuyla Gültekin’in tıbbi ölüm nedeni belirlenirken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin adli soruşturma sürüyor.