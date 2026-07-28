Oyun dünyasının en köklü alışkanlıklarından biri olan fiziksel medya, Sony’nin aldığı radikal bir kararla tarihin tozlu raflarına kalkmaya hazırlanıyor. Sony’nin Ocak 2028 itibarıyla fiziksel PlayStation oyun disklerinin üretimini tamamen durdurma kararı alması oyun dünyasında büyük bir infiale yol açarken, konuya dahil olan en beklenmedik aktörlerden biri hacker grubu Anonymous oldu. Grup, yaptığı kapsamlı açıklamada Sony'nin bu kararının sadece bir format değişikliği olmadığını, aynı zamanda oyuncu haklarına vurulmuş büyük bir darbe olduğunu savundu.

OYUNLARA SAHİP OLMA DÖNEMİ KAPANIYOR

X platformu üzerinden art arda paylaşımlar yapan Anonymous, tamamen dijital bir oyun pazarının tüketiciler için ne anlama geldiğini açık bir dille masaya yatırdı. Gruptan yapılan açıklamalarda, geleneksel disklerin sunduğu özgürlüğün dijital sistemlerde kesinlikle bulunmadığı vurgulandı. Fiziksel bir oyun diski, herhangi bir internet bağlantısına veya zorunlu bir hesaba ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan konsola takılıp oynanabilirken, dijital oyunlar sürekli bir sunucu bağlantısı ve hesap onayı gerektiriyor. Ayrıca fiziksel diskler yıllar sonra bile raftan alınıp çalıştırılabilirken, dijital oyunlar tamamen platform sahiplerinin iki dudağı arasında kalıyor.

DİJİTAL OYUNLAR KİMİ TEMSİL EDİYOR?

Anonymous’un eleştirilerinin odağında, dijital oyun pazarındaki gizli sözleşme maddeleri yer alıyor. Kullanıcılar dijital mağazalardan bir oyun satın aldıklarını zannetse de, aslında dev şirketlerin gizlilik sözleşmelerine göre sadece birer kullanım lisansı kiralıyorlar. Grup, yazılım sözleşmelerindeki satın al veya sahip ol ibarelerinin tamamen birer illüzyon olduğunu belirtti. Bu duruma en net kanıt olarak ise Ubisoft’un The Crew faciası gösterildi. Şirketin oyun sunucularını kapatmasıyla birlikte, oyunu parasıyla satın almış olan binlerce kullanıcının kütüphanesindeki oyun tamamen silinmiş ve erişilemez hale gelmişti. Anonymous, Sony’nin tamamen dijital modele geçişinin bu tarz hak gasplarını kalıcı hale getireceğini ifade etti.

KALİFORNİYA YASASI VE TÜKETİCİ HAKLARI MÜCADELESİ

Dijital mülkiyet tartışmaları sadece oyuncular arasında değil, yasal mercilerde de karşılık bulmaya başladı. Anonymous, açıklamalarında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yeni tüketici yasasına da dikkat çekti. Bu yeni yasal düzenleme, dijital mağazaların tüketicilere, satın aldıkları dijital içeriklerin mülkiyetini değil, yalnızca kullanım lisansını verdiklerini çok net bir şekilde ihtar etmelerini zorunlu kılıyor. Yani devletler bile dijital içeriklerin kullanıcılara ait olmadığını tescillemiş durumda.

Fiziksel disklerin ortadan kalkmasıyla birlikte oyuncuların en büyük ekonomik avantajlarından biri de elinden alınmış olacak. Oyuncular bitirdikleri oyunları bir başka oyuncuya satamayacak, gelir elde edemeyecek veya arkadaşlarıyla paylaşamayacak. Herkes aynı oyunu dijital mağazalardan bireysel olarak tam fiyatına almak zorunda kalacak. Bununla birlikte, dijital mağazalardan lisans hakları bittiği için kaldırılan oyunlar gelecekte hiçbir dijital kütüphaneden satın alınamayacak; ancak evinde fiziksel diski bulunduran oyuncular bu eserleri oynamaya devam edebilecek.

OYUNCULARI NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?

Sony’nin fiziksel oyun disklerini sonlandırma hamlesi, oyun endüstrisinin tamamen merkeziyetçi ve dijital tabanlı bir modele evrildiğinin en net göstergesi. Anonymous’un da işaret ettiği gibi, bu durum kısa vadede şirketlere devasa karlar sağlasa da, uzun vadede oyuncuların sahip olma hakkını tamamen elinden alıyor. Fiziksel medyanın gidişiyle birlikte, oyun dünyasında tüketici hakları konusundaki tartışmaların önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceği kesin.