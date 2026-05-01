2004 yılında Synergy Aviation adıyla kurulan ve 2023 yılında yeniden markalaşan Ascend Airways, İngiltere'deki operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Gatwick ve Stansted havalimanları üzerinden hizmet veren şirket; Oman Air, TUI Airways ve Air Sierra Leone gibi büyük taşıyıcılara uçak ve mürettebat kiralama (wet-lease) hizmeti sunuyordu.

Alınan kararla birlikte, şirketin uçuş gerçekleştirebilmesi için zorunlu olan Birleşik Krallık Hava İşletme Sertifikası (AOC) iptal edildi.

YAKIT MALİYETLERİ VE EKONOMİK BASKILAR İFLASA NEDEN OLDU

Daily Express'te yer alan habere göre, şirket yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme mesajında, iflas kararının temel nedenleri paylaşıldı.

Özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların jet yakıtı fiyatları üzerindeki etkisi, Birleşik Krallık’taki operasyon maliyetlerinin Avrupa geneline göre yüksek olması ve beklenen yeni sözleşmelerin imzalanamaması, şirketi mali bir çıkmaza sürükledi.

SON UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ascend Airways bünyesindeki son uçuş, 30 Nisan Perşembe günü Maskat’tan Londra Stansted Havalimanı’na yapıldı.

Tasfiye süreciyle birlikte şirket; bir adet Boeing 737-800 ve altı adet Boeing 737 MAX 8 uçağından oluşan filosunu kiralayan firmalara iade edeceğini doğruladı.

ÇALIŞANLAR MAYIS AYI MAAŞINI TAM ALAMAYACAK

İngiltere operasyonlarında görevli personelin, Mayıs ayı maaşlarını tam olarak alamayacağı ve alacakları için tasfiye memurlarıyla iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.

Öte yandan, hava yolu şirketinin Malezya biriminin bu süreçten etkilenmediği açıklandı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, Ascend Airways Malaysia'nın operasyonel olarak istikrarlı kalmaya devam ettiği ve mevcut büyüme planlarını sürdüreceği vurgulandı.