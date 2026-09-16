İranlı hava yolu şirketi Mahan Air’in Türkiye uçuşlarının durdurulmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İran operasyonları ve yaptırımların sektöre etkilerini değerlendirmek üzere acil toplantı kararı aldı.

Mahan Air’in Türkiye operasyonlarının durdurulması, ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının ardından gündeme geldi. Yaşanan gelişmeler üzerine DHMİ Genel Müdürlüğü, havacılık sektöründen çok sayıda şirket ve kurumu pazartesi günü yapılacak toplantıya çağırdı.

DHMİ ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Mahan Air’in Türkiye operasyonlarına ilişkin son gelişmelerin ardından DHMİ Genel Müdürlüğü harekete geçti. İran ve Mahan Air konusunda yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla DHMİ Genel Merkezi’nde acil toplantı yapılmasına karar verildi. Toplantının ana gündemini Mahan Air’in Türkiye operasyonlarının durdurulması, ABD yaptırımlarının havacılık sektörüne etkileri ve bundan sonraki süreç oluşturacak.

TOPLANTIYA HANGİ ŞİRKETLER ÇAĞRILDI?

Toplantıya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra ACM-Air Charter Market, Bilen Havacılık, Çelebi Hava Servisi, Fugo Yer Hizmetleri, F.L.Y Hava Kargo, Hakvar Turizm, Havaş ve S Sistem Lojistik çağrıldı. Şark Hava Kargo, TGS Yer Hizmetleri, THY DO&CO ve Victor Sky Havacılık da toplantıya davet edilen şirketler arasında yer aldı.

KARGO VE YER HİZMETLERİ DE GÜNDEMDE

Görüşmelerde Mahan Air’in Türkiye uçuşlarının durdurulmasının yanı sıra İran bağlantılı yer hizmetleri, hava kargo ve lojistik faaliyetlerinin ele alınması planlanıyor. ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler üzerindeki etkileri de toplantının gündem maddeleri arasında bulunuyor.

PAZARTESİ GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

DHMİ Genel Merkezi’nde pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda Mahan Air ve İran operasyonlarıyla bağlantılı son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda Mahan Air operasyonlarının yanı sıra İran bağlantılı yer hizmetleri, kargo, lojistik ve diğer havacılık faaliyetlerine ilişkin bundan sonraki süreç ele alınacak.