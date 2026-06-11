Alman hava yolu şirketi Eurowings, yolcularından gelen yoğun talep üzerine uçak içi ikram menüsünde radikal bir değişikliğe giderek döneri yeniden satışa sundu. Almanya’nın en popüler atıştırmalıkları arasında ilk sıralarda yer alan döner, şirketin menüsünde “Fladenbrot Döner Style” adıyla yerini aldı.

Sıcak yiyecek servisinin yapılabildiği uzun mesafeli uçuşlarda yolcularla buluşan bu yeni lezzet, seyahat ederken farklı alternatifler arayan yolcular arasında şimdiden büyük ilgi gördü.

KOKUYU ENGELLEMEK İÇİN ÖNLEM ALDILAR

Uçakta sunulan dönerin tarifinde ise kabin konforu adına çok önemli bir detay öne çıkıyor. Şirket, dar bir alanda uzun süre yan yana seyahat eden yolcuların kokudan rahatsız olmaması amacıyla, döner sosunda sarımsak kullanmama kararı aldı.

Artı49'da yer alan habere göre, tavuk eti, lahana salatası, salatalık çubukları, beyaz peynir ve küp domateslerle hazırlanan bu özel döner, 180 gramlık porsiyonuyla tam bir ana öğünden ziyade doyurucu bir atıştırmalık olarak değerlendiriliyor. Gökyüzünde döner yemenin bedeli 6,90 Euro olarak belirlenirken, isteyen yolcular bu ürünü 1900 mil puanı karşılığında da satın alabiliyor.

DAHA ÖNCE DE UYGULAMIŞTI

Eurowings daha önce 2020 yılında da menüsünde benzer bir tarife yer vermiş ve o dönem ürünü 6 Euro’dan satışa sunmuştu. Hava yolu şirketi, geleneksel dönerin yanı sıra Alman mutfağının simgelerinden 275 gramlık "currywurst"u 8,90 Euro’ya, "Fries in the Skies" adını verdiği patates kızartmasını ise 5,90 Euro’ya satmaya devam ediyor.