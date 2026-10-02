Avrupa ve Orta Doğu rotalarında sefer düzenleyen Romanya merkezli AnimaWings, operasyonel ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 30 Eylül itibarıyla adli yeniden yapılandırma sürecini başlattığını açıkladı. Şirket, bu karar kapsamında 2-24 Ekim tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

TEKNİK ARIZALAR VE EKONOMİK BASKI FİNANSMANI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın arkasında filoda üst üste yaşanan teknik problemler ile yükselen operasyonel giderlerin yattığı belirtildi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve genel ekonomik koşulların yanı sıra uçakların teknik nedenlerle uçuşa verilememesi, şirketin nakit akışını ve ticari faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Daha önce Orta Doğu’daki güvenlik riskleri sebebiyle Dubai, Abu Dabi ve Tel Aviv seferlerini durduran AnimaWings, 2026 yazında sekiz uçağa kadar çıkardığı filosunu yaşanan aksaklıklar nedeniyle iki adet Airbus A320 model uçağa kadar düşürmek zorunda kaldı.

BİLET İADELERİ AŞAMALI OLARAK YAPILACAK

Uçuşların askıya alınmasından etkilenen yolcular için bilgilendirme sürecinin e-posta üzerinden yürütüldüğü aktarıldı. İptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara aşamalı olarak iade edileceği, imkanlar dahilinde alternatif seyahat seçeneklerinin de sunulacağı bildirildi.

KIŞ SEZONUNDA YENİ PROGRAMLA DÖNÜŞ YAPMAYI PLANLIYOR

Faaliyetlerini tamamen sonlandırmadığını vurgulayan AnimaWings, 25 Ekim’de başlayacak kış uçuş sezonuyla birlikte iki uçaklık mevcut kapasitesine göre uyarlanmış yeni bir programla seferlere yeniden başlamayı hedefliyor. Ancak devam eden adli süreç nedeniyle uçuş takviminde güncellemeler yapılabileceği ifade ediliyor.