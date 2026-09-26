Rusya’da Batı yaptırımları sonrası derinleşen uçak yedek parçası ve bakım krizleri, bölgesel havayolu şirketlerinin operasyonlarını durdurma noktasına getirdi. Sakha Cumhuriyeti’nde hizmet veren Yakutia, filosunda aktif durumdaki tek De Havilland Canada DHC-8 (Dash 8) tipi uçağın arızalanmasıyla uçuşlarını ve bilet satışlarını tamamen durdurdu.

TEKNİK ARIZA VE PİST SORUNU ULAŞIMI KİLİTLEDİ

Yakutia uçağının sağ iniş takımında meydana gelen parça arızası nedeniyle operasyon dışı kaldığı ve şirketin yeni parça teminini beklediği bildirildi.

Uçak yetersizliğinin yanı sıra, bölgedeki Ust-Nera Havalimanı da pistlerin güvenli kalkış ve inişe uygun olmaması gerekçesiyle operasyonlarını askıya aldı. Hem teknik arızalar hem de altyapı yetersizlikleri, coğrafi olarak geniş bir alana yayılan Sakha Cumhuriyeti'ndeki hava ulaşımını durma noktasına getirdi.

YAPTIRIMLAR BÖLGESEL FİLOLARI ZORULUYOR

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, Rus havacılık sektörünün yabancı menşeli uçak parçalarına erişimini kısıtladı. Savaş öncesinde 55 farklı hatta kadar uçuş gerçekleştiren Yakutia, artan parça tedarik sorunları ve düşen yolcu sayıları nedeniyle 2025 başı itibarıyla finansal risk altındaki şirketler arasında gösterilmişti.

SEKTÖRDE GÜVENLİK DENETİMLERİ VE SETİFİKA İPTALLERİ

Yedek parça krizinin etkileri Rusya genelindeki diğer bölgesel taşıyıcılarda da gözleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir diğer bölgesel havayolu şirketi Izhavia'nın hava işletme sertifikası, yapılan güvenlik denetimlerinde çok sayıda arızalı ve sertifikasız uçak parçası tespit edilmesi üzerine iptal edilmişti.

Yakutia’nın bilet satışlarını durdurması, ülkedeki bölgesel havacılık altyapısının karşı karşıya kaldığı tedarik sorunlarının sürdüğünü gösteriyor.