Qantas’ın iştiraki olan Jetstar Asia, tedarikçi maliyetlerinde yaşanan yüzde 200’e varan artışlar, yüksek havaalanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabet nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketin, bu mali yıl için 35 milyon Avustralya doları zarar beklediği de belirtildi.

ÇALIŞANLAR VE YOLCULAR İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Kapanma süreciyle birlikte, 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı ifade edildi. Yolcular ise tam ücret iadesi alacak, ayrıca bazı uçuşlar Qantas Group’un diğer havayollarına devredilebilecek.

UÇUŞLARIN AZALTILMASI VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Jetstar Asia, faaliyetlerini sonlandırmadan önce önümüzdeki yedi hafta boyunca kademeli olarak uçuşlarını azaltacak. Seferlerinden etkilenen yolculara ise doğrudan bilgilendirme yapılacak.

DİĞER ŞİRKETLERİ ETKİLEMEYECEK

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını bildirdi. Bu durum, Qantas Group’un bölgedeki diğer havayolu markalarının faaliyetlerini sürdüreceği anlamına geliyor.