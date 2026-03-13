Düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, İngiltere pazarındaki yolcuları için bütçe dostu ve öngörülebilir seyahat imkanı sunan "WIZZ MultiPass" abonelik sistemini yeniden hayata geçirdiğini duyurdu.

Havayolu tarafından yapılan açıklamaya göre bu sistem, yolcuların İngiltere çıkışlı tüm uluslararası uçuşlarda bilet fiyatlarını tam 12 ay boyunca sabitlemelerine imkan tanıyor. Şirketin sunduğu bu model, özellikle mevsimsel fiyat dalgalanmalarından ve son dakika artışlarından korunmak isteyen, planlı seyahat etmeyi seven yolcuları hedefliyor.

SABİT AYLIK ÖDEMELERLE SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Mevcut "Sınırsız Uçuş" kartından farklı bir yapıda olan bu abonelikte yolcular, her ay bir veya iki uçuş hakkı arasında seçim yapabiliyor. Rezervasyonların uçuş tarihinden en az beş gün önce yapılması şartı aranırken, aboneler başlangıç ücretinin ardından kalan 11 ay boyunca tek yön için 55 sterlin (3 bin 227 TL), gidiş-dönüş için ise 110 sterlinlik (6 bin 454 TL) sabit aylık ödemelerle seyahat edebiliyor.

POPÜLER BÖLGELERDE DAHİL EDİLDİ

Abonelik sistemi kapsamında Luton ve Gatwick havalimanlarından Barselona, Malaga, Mykonos ve Santorini gibi popüler tatil destinasyonlarına yönelik uçuşlar da sabit fiyat garantisine dahil edildi.