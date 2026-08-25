Avrupa seyahati yapacaklar dikkat. Alman havayolu şirketi Condor, uçak yolculuklarında ezber bozan ve tartışma yaratacak bir karara imza attı. Şirket, 'işleri basitleştirmek' bahanesiyle uçaktaki ücretsiz su ikramına tamamen son verdi.

Havayolu şirketlerinin maliyetleri kısmak için attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın köklü havayolu şirketi Condor, özellikle Avrupa içindeki kısa şehir uçuşlarında (Frankfurt - Berlin, Frankfurt - Zürih gibi) yolculara sunulan ücretsiz içme suyunu kaldırdığını açıkladı.

1 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, artık uçakta su içmek isteyen yolcular ceplerinden ödeme yapmak zorunda kalacak.

"SU İSTEMEK DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR"

Şirket tarafından çalışanlara gönderilen iç yazışmalarda, yaklaşık yarım saat süren safi uçuş sürelerinde ikram servisinin operasyonel bir yüke dönüştüğü savunuldu.

Condor, bu kararı almadan önce uçaklarda yolculardan gizli testler gerçekleştirdi.Yapılan testlerde yolculara sadece "talep edilirse" su verilmesi senaryosu denendi ancak bir yolcu su isteyince tüm uçakta domino etkisi oluştuğu ve kabin ekibinin süreyi yetiştiremediği görüldü. Büyük şişelerden bardakla su dağıtma yöntemi ise "profesyonel dışı ve verimsiz" bulundu. Şirket, çareyi suyu tamamen ücretli menüye (Buy-on-Board) dahil etmekte buldu.

KAHVE VE SU ARTIK PARAYLA SATILACAK

1 Eylül'den itibaren uçaklarda kurulacak yeni paralı sistemde yolculara su, kahve ve çay ücret karşılığında servis edilecek. Condor sözcüsü, bu yeni konseptin yolcular ve mürettebat tarafından "daho net, basit ve geleceğe uyumlu" olarak değerlendirildiğini iddia etti.

Avrupa'da bilet fiyatlarına her şeyin dahil olduğu geleneksel uçuş dönemi bu kararla birlikte ağır bir darbe daha alırken, seyahat uzmanları uçağa binmeden önce yolcuların yanlarına mutlaka su almaları gerektiği konusunda uyarıyor.