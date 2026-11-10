vrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Ryanair, yolcularını yakından ilgilendiren yeni uygulamasını hayata geçirdi. 10 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, uçak altına verilen bagajların teslim süresi değişti. Daha önce uçuş saatinden 40 dakika öncesine kadar kabul edilen bagajlar, artık kalkıştan en az 60 dakika önce teslim edilmek zorunda.

Bagaj teslim süresi 20 dakika erkene çekildi

Ryanair'ın yeni uygulamasına göre havalimanlarındaki check-in ve bagaj teslim kontuarları, planlanan uçuş saatinden 1 saat önce kapanacak. Böylece yolcuların bagajlarını teslim etmek için sahip olduğu süre 20 dakika kısalmış olacak.

Örneğin, saat 10.00'da kalkacak bir uçuş için yolcuların bagaj işlemlerini en geç 09.00'da tamamlaması gerekecek. Eski uygulamada ise bagaj teslimi için son saat 09.20'ydi.

Şirket, bu değişiklikle yolculara güvenlik ve pasaport kontrol noktalarından geçerek biniş kapısına ulaşmaları için daha fazla zaman kazandırmayı hedefliyor. Özellikle yoğun dönemlerde havalimanlarında oluşan uzun kuyrukların yolcuların uçuşlarını kaçırmasına neden olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yolcuların tamamı yeni uygulamadan etkilenmeyecek

Yeni düzenleme, yalnızca uçak altına teslim edilmek üzere bagaj veren yolcuları ilgilendiriyor. Ryanair'ın verilerine göre yolcuların yaklaşık yüzde 20'si kayıtlı bagajla seyahat ediyor. Bu nedenle değişiklik doğrudan her 5 yolcudan 1'ini etkileyecek.

Yalnızca kabin bagajıyla seyahat eden ve online check-in işlemini önceden tamamlayan yolcular ise yeni uygulamadan etkilenmeyecek. Bu yolcular, havalimanına geldiklerinde doğrudan güvenlik kontrolüne geçebilecek.

Bagajını geç teslim eden yolcular uçuşunu kaçırabilir

Ryanair, bagaj teslim işlemlerini yeni belirlenen süreden önce tamamlamaları konusunda yolcularını uyardı. Şirket, özellikle yoğun seyahat dönemlerinde güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmelere karşı havalimanına yeterli zaman ayrılması gerektiğini hatırlattı.

10 Kasım itibarıyla şirketin faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarında geçerli olacak yeni uygulama, online check-in işlemlerini ve kabin bagajı kurallarını değiştirmiyor. Ancak kayıtlı bagajla seyahat edecek yolcuların, eski 40 dakikalık süreye güvenerek hareket etmemesi gerekiyor.