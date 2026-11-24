Avrupa'da gazlı içecek ve sporcu içeceği pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), AB rekabet otoritelerinin radarına takıldı. AB Komisyonu, şirketin pazardaki hakim konumunu kötüye kullanarak Avrupa ülkeleri arasındaki serbest ticareti ve fiyat rekabetini engelleyip engellemediğini araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDEKİ 4 KRİTİK İDDİA

Komisyon uzmanları, CCEP'nin süpermarketler ve perakende zincirleriyle yürüttüğü ticari ilişkilerde özellikle sınır ötesi ticareti kısıtlayan uygulamalara odaklanıyor. İnceleme kapsamında, şirketin perakendecilere sunduğu özel fiyat indirimlerini satın alınan içeceklerin başka bir AB ülkesine satılmaması şartına bağlayıp bağlamadığı araştırılacak. Bununla birlikte, tüketicilerin ve marketlerin ülkeler arası fiyat karşılaştırması yapmasını zorlaştırmak amacıyla gazlı içeceklerin farklı AB ülkelerinde kasıtlı olarak farklı ambalaj boyutlarında piyasaya sürülüp sürülmediği de mercek altına alındı.

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise İspanya pazarına yönelik özel kısıtlamalar ve büyük perakende zincirlerinin alım süreçleri oluşturuyor. Komisyon, perakende noktalarına İspanya'ya dışarıdan gazlı içecek getirmemeleri karşılığında ek teşvikler sağlanıp sağlanmadığını denetleyecek. Ayrıca büyük süpermarket zincirlerinin birden fazla Avrupa ülkesi için tek elden toplu alım pazarlığı yapmasının şirket tarafından engellenip engellenmediği de tek tek incelenecek.

MART 2025'TEKİ ŞAFAK BASKINLARININ DEVAMI GELDİ

Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Portekiz ve Lüksemburg gibi dev pazarlarda Coca-Cola markalı ürünlerin ana tedarikçisi konumunda bulunan CCEP'ye yönelik sürecin temeli geçtiğimiz yıl atılmıştı. AB Komisyonu, bu soruşturmanın ön adımı olarak Mart 2025'te şirketin Avrupa'daki çeşitli merkezlerine habersiz baskınlar düzenleyerek belge toplamıştı.

Tek pazar kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse, The Coca-Cola Company'nin de azınlık hissesine sahip olduğu CCEP'nin bu ticari uygulamalarına derhal son vermesi istenecek ve şirket rekor düzeyde idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.