İlişkiler, flört, kadın-erkek psikolojisi ve kişisel gelişim üzerine çalışmalarıyla tanınan yazar ve ilişki koçu Adil Yıldırım'ın geçmişte katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Yıldırım, 6 Kasım 2024'te Nilgün Belgün'ün sunduğu Bana Bir Sırrını Söyle programında gençlik yıllarında yaşadığını belirttiği seks bağımlılığını anlattı.

“20'Lİ YAŞLARIMDA 8 YIL SÜREN BİR SEKS BAĞIMLILIĞIM VARDI”

Adil Yıldırım, 20'li yaşlarında sekiz yıl boyunca bu sorunla mücadele ettiğini söyledi. O dönemde yaşadıklarını anlatan Yıldırım, cinsel yaşamının günlük hayatında çok yoğun bir yer tuttuğunu belirtti.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“20'li yaşlarımda 8 yıl süren bir seks bağımlılığım vardı. Günde 20 kez cinsellik yaşıyordum. İtalya'da ciddi bir tedavi gördüm.”

ADİL YILDIRIM KİMDİR?

Adil Yıldırım, 6 Ocak 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Yıldırım, eğitimine İtalya'da devam etti. Milano Teknik Üniversitesi'nde uluslararası pazarlama alanında yüksek lisans yapan Yıldırım, yaklaşık 10 yıl İtalya'da yaşadı.

Bu dönemde felsefe ve insan ilişkilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kendisini geliştiren Yıldırım, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) bünyesinde yaşam koçluğu eğitimi aldı. İlişki koçluğu alanında çalışmalar yapmaya başlayan Yıldırım; aşk, iletişim, insan ilişkileri ve kişisel farkındalık konularında danışmanlık, eğitim ve seminerler vermeye başladı.

Yazar ve konuşmacı kimliğiyle de tanınan Adil Yıldırım, sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarındaki yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.