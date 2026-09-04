1997 yılında kurulan ve ülkenin en büyük müteahhitlik firmaları arasında yer alan Bathla Grubu, 25 Ağustos Salı günü faaliyetlerini durdurarak gönüllü yönetim sürecine girdiğini açıkladı.

Şirketin, bünyesindeki Universal Property ve Raj & Jai Construction kuruluşlarıyla birlikte toplam borcunun 3 milyar Avustralya dolarını (yaklaşık 1,57 milyar sterlin) bulduğu bildirildi.

BÜTÇE DÜZENLEMELERİ SÜRECİ TETİKLEDİ

Özellikle Sidney'in batı banliyölerinde bütçeye uygun konut ve apartman projeleriyle tanınan şirket, finansal çöküşün gerekçesi olarak bir dizi olumsuz piyasa koşulunu işaret etti.

Konut piyasasındaki satış düşüşünün yanı sıra, inşaat maliyetlerindeki artış ve kredi piyasalarında sıkılaşan koşullar şirketin nakit akışını olumsuz etkiledi.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, Federal Hükümetin Mayıs ayındaki bütçe değişikliklerinin ve kilit pazarlarda tüketici güveninin azalmasının sürece doğrudan etki ettiği belirtildi.

15 BİN KONUTUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Avustralya futbol ligi A-League ekiplerinden Western Sydney Wanderers'ın da sponsoru olan Bathla Grubu'nun iflasıyla birlikte, yapım aşamasındaki 15.000 konut projesinin akıbeti belirsizliğe gömüldü.

Şirket Genel Müdürü Bhart Bhushan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede önceliklerinin çalışanlar ve ev sahipleri olduğunu belirterek; yöneticiler, tedarikçiler, yükleniciler ve kredi ortaklarıyla iş birliği içinde çalışarak sürecin en az hasarla tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.