Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu, ailesinin özel günlerinden birine tanıklık etti. Zorlu'nun en büyük torunu Yusuf Aydın, düzenlenen törenle Merve Güleç ile dünyaevine girdi.

36 YAŞINDAKİ TORUNUNU MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; sosyete ve iş dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Yusuf Aydın, bekarlığa veda etti. Ahmet Nazif Zorlu'nun 36 yaşındaki torunu, uzun süredir birlikte olduğu Merve Güleç ile evlendi.

RUMELİ HİSARI'NDAKİ EVLERİNDE DÜĞÜN TÖRENİ

Çiftin düğün töreni, Ahmet Nazif Zorlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki evinin bahçesinde gerçekleşti. Aile ve yakın dostların katıldığı törenle Yusuf Aydın ve Merve Güleç hayatlarını birleştirdi.

Bir dönem oyuncu Tuba Ünsal ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan Yusuf Aydın, son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Merve Güleç ise daha önce Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Güleç, 2017 yılında evlendiği Adalı'dan 2022 yılında boşanmıştı.