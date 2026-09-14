Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait özel jet, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan dün sabah saat 05.45’te havalandı.

Uçakta biri Alman biri Türk 2 pilot ile bir Türk kabin görevlisi bulunuyordu. Libya basınına göre, uçak Libya Savunma Bakan Yardımcısı Abdüsselam Zubi’nin kardeşi Muhammed Zubi’yi getirmek üzere gitti.

Misrata Havalimanı’na iniş sırasında tekerlekler piste değdikten sonra savrulan uçak, pistten çıktı. İddialara göre iniş takımı yere değince parçalandı.

Hamdi Akın

Bir anda alevlerin sardığı uçak hızla yanmaya başladı. Havalimanı itfaiyesinin müdahale ettiği uçaktaki 3 kişilik uçuş ekibi kurtarıldı. Üç mürettebatın yara almadığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tamamen yanan uçak hurda yığını haline geldi.

Hamdi Akın’ın sahip olduğu belirtilen özel jetin Bikini Jet tarafından işletildiği öğrenildi.

Bir yıl önce aldı sarı-laciverte boyattı

- Hamdi Akın, Citation Latitude marka uçağı 1 yıl önce 20 milyon dolara aldı.

- Eski Fenerbahçe yöneticisi olan Akın, uçağı sarı-lacivert renklere boyattı.

- Uçak yolcu kapasitesi 9 kişi.

- Uçağın genel uzunluğu 18.97 metre.

- Kanat açıklığı ise 22.05 metre.

- Yüksekliği de 6.38 metre.

- Saatte maksimum 826 km hıza ulaşabiliyor.

- Seyir hızı saatte 682 km.