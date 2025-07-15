Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 70 yaşındaki ünlü iş adamı Cem Hakko, daha önce 'İşte Benim Stilim' yarışması olan Nazlı Kayaaslan'la aşk yaşamaya başladı.
Daha önce beraber görüntülenmeyen ikili Bodrum'daki tekne tatilinde yakalandılar.
1 YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI
1 yıl önce eşi Ronit Gülcan'dan dostça boşandığını ifade eden Hakko, genç sevgilisi Nazlı Kayaaslan ilk kez görüntülendi.
BOTLA MEKANA GEÇTİLER
Türkbükü'ne demirli olan yelkenli teknede güneşlenen ikili daha sonra botla bir mekana geçip arkadaşlarıyla buluştu.