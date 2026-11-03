Türkiye iş ve sanayi dünyasının öncü isimlerinden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu'nun vefat haberi iş, ekonomi ve spor camiasında geniş yankı uyandırırken, holding yönetimi defin programını ve merhum iş insanının cenazeye ilişkin özel vasiyetini açıkladı.

CENAZE NAMAZI LEVENT'TE KILINACAK

Zorlu Holding tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Ahmet Nazif Zorlu, 4 Kasım Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Merhum için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Törenin ardından Zorlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ZORLU'NUN CENAZE İLE İLGİLİ VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine ilişkin vasiyetini de açıkladı. Zorlu'nun talebi doğrultusunda törene çelenk gönderilmemesi rica edildi. Açıklamada, çelenk göndermek isteyen kişi ve kurumların bunun yerine tercih edecekleri sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmalarının rica edildiği belirtildi.