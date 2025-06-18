Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu hafta TBMM'deki Grup Toplantısı'nda sürpriz bir isim yer aldı.

İş insanı ve Alarko Holding'in sahiplerinden Leyla Alaton, AKP'li vekillerin oturduğu sıralarda görüldü.

Alaton'un yanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın doktoru ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü vardı.

'PAHALI ÇANTA TAKMAK UTANÇ VERİCİ'

Leyla Alaton geçtiğimiz günlerde çanta ve business bilet açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

"Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun" diyen Alaton, "Ben bunu çok ayıplıyorum. Utanç verici bir şey bence. Annemden hep şu görgüyü aldım; mesela bir mücevher bile senden çok parlıyorsa, bir kişi sizin yüzünüzden evvel kolyenize bakıyorsa, onu takmamanız gerekir. Hiçbir zaman giydiğim, taşıdığım, taktığım bir şeye güç atfetmedim" şeklinde konuşmuştu.

'ÖZEL KOLTUK ANLAMSIZ'

"Almaya mecbur değil isen pahalı eşyalar büyük bir savurganlık gibi" diyen ünlü iş kadını, "Mesela az sonra Denizli'ye gideceğim bir iş seyahati için, elbette ekonomi sınıfında uçacağım, özel koltuğa ne gerek var, bana bunlar anlamsız geliyor" ifadelerini kullanmıştı.