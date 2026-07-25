Saldırı, 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşandı. Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan iş insanı Alaaddin Çağlıköse, bir kafede ağabeyi Mustafa Çağlıköse ve arkadaşlarıyla oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Çağlıköse kardeşler, Erciyes Üniversitesi Tıp Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. BIÇAKLAYIP KAÇTI Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, H.Y. isimli şüphelinin Alaaddin Çağlıköse’nin yanına yaklaşarak bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ve ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER Olayın ardından kaçan şüphelilerin, olay yerine geldikleri aracı değiştirerek farklı bir araçla kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu bölge belirlenerek güvenlik çemberine alındı. 1 TUTUKLAMA, 6 KİŞİ SERBEST Adresle bağlantılı ara sokaklarda yapılan aramalarda H.Y. (23), E.K. (21), A.K. (24), E.K. (20), H.Ö.O. (19), E.K. (23) ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen L.B. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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