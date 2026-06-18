Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer'den gelen bebek haberiyle büyük mutluluk yaşadı.

İddiaya göre 36 yaşındaki Bige Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, 72 yaşındaki Ağaoğlu'nun bu gelişmenin ardından Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği öne sürüldü.

Ağaoğlu'nun Yıldırımer'e daha önce de İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil hediye etmişti..

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Bige Yıldırımer ile Ali Ağaoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır birliktelik yaşadığı biliniyor.

Ali Ağaoğlu daha önce 2013 yılında, dönemin sevgilisi Petek Ertüre'den dünyaya gelen oğlu Ali Ege'nin doğumuyla beşinci kez baba olmuştu. Bugün 13 yaşında olan Ali Ege, Ağaoğlu'nun en küçük çocuğu olarak biliniyor.

Ağaoğlu'nun ilk evliliğinden Alican ve Sena adında iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca Mertcan isimli bir oğlu ve farklı bir ilişkisinden dünyaya gelen bir çocuğu daha olduğu biliniyor.

5 TORUN SAHİBİ

Ali Ağaoğlu'nun beş torunu bulunuyor. Oğlu Alican'ın kızları Alin ve Selin ile iki kız torun sahibi olan Ağaoğlu, kızı Sena'nın çocukları Koray, Koraslan ve Korhun ile üç erkek torun sevinci de yaşadı.

Bebek haberinin doğrulanması halinde Ali Ağaoğlu, yıllar sonra yeniden baba olmanın heyecanını yaşayacak.